Se você planeja fazer alguma atividade ao ar livre neste domingo (29) é melhor separar um espaço na bolsa para um guarda-chuva. É que a previsão é de possibilidade de pancadas chuva em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte e, também, na maior parte de Minas Gerais.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de chuva em boa parte de toda a região Sudeste do país. Isso ocorre por causa da intensificação de áreas de instabilidade atmosférica, que são geradas pelo calor e alta umidade da região.

"Em Minas Gerais, há condições para pancadas de chuva típicas da estação da primavera, porém, de forma localizada, sobre a maioria das regiões mineira, exceto no setor sul e oeste do estado. As temperaturas estarão estáveis no Estado, e na hora de maior aquecimento do dia, faz calor da ordem de 38°C em algumas cidades", pontua o órgão.

A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, nas regiões Noroeste, Norte, Central e Jequitinhonha. Já na Grande BH, no Vale do Mucuri, na região do Rio Doce e da Zona da Mata é esperado céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada.

Apesar da menor chance de precipitação nas regiões Sul e extremo Oeste de Minas, em todas as demais regiões do Estado é aguardado um dia de céu nublado a nublado com pancadas de chuva.

Temperatura e umidade do ar

Ainda conforme o Inmet, a temperatura mínima registrada em Minas Gerais neste sábado (28) foi na cidade de Maria da Fé, no Sul, onde os termômetros chegaram a 7,1ºC. Já em São Romão, no Norte do Estado, foi registrada a máxima, com 37,3ºC.

Em Belo Horizonte a mínima registrada foi de 14,4ºC na Estação do Cercadinho, localizada em uma parte mais alta da cidade. Já na Pampulha os termômetros marcaram a maior temperatura da capital mineira, com 27,6¨ºC. A umidade relativa do ar na cidade ficou em torno de 46%.

