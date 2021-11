O último domingo (28) de novembro, que coincide com o segundo dia de provas do Enem 2021, será de chuva em diversas regiões de Minas Gerais.



Segundo o Instituo Nacional de Metereologia (Inmet), o céu fica nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Região Central, no Noroeste, Norte e Jequitinhonha. Demais regiões do Estado, céu nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas.



Em Belo Horizonte, o dia amanheceu com garoa em algumas regiões da cidade. De acordo com a Defesa Civil de BH, o domingo segue com céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva.



A temperatura mínima foi de 16 °C e a máxima estimada será de 26 °C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60% na parte da tarde.

Candidatos do Enem devem ficar atentos à condição do clima e não sair de casa em cima da hora, para evitar problemas. Além disso, é preciso lembrar que sombrinhas e guarda-chuvas deverão ser entregues aos aplicadores nos locais do exame e serão devolvidos quando a pessoa finalizar as provas.

7h35 - Neste domingo (28) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva. A mínima foi de 16 °C, máxima estimada de 26 °C e a umidade relativa mínima em torno de 60% à tarde.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/4iq05UcegY — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) November 28, 2021



