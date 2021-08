O domingo (29) em Belo Horizonte vai ser de temperaturas altas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Durante a manhã, os termômetros marcaram 14°C na Estação Cercadinho, na região Oeste da capital. À tarde, a previsão é de máxima de 27°C, céu claro a parcialmente nublado e umidade em torno de 20%.

Minas Gerais

Os termômetros seguem estáveis no estado com temperaturas entre 8°C e 33ºC. Na maior parte de Minas Gerais o céu fica nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e Sul/Sudoeste.

Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no Triangulo Mineiro, Norte, Noroeste e Central Mineira.