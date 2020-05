Uma frente fria que atua sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil pode causar chuva em Belo Horizonte e região metropolitana, assim como em outras áreas do Estado, como a Zona da Mata e o Campo das Vertentes, neste domingo (24).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao longo dos próximos dias, uma massa polar fria e seca estabilizará o tempo e fará a temperatura cair em Minas Gerais.

Para este domingo, o céu fica nublado em Belo Horizonte e há possibilidade de chuva isolada. Os termômetros oscilam entre 16ºC e 26ºC. Já no Estado, as temperaturas estarão entre 11ºC (no Sul e no Campo das Vertentes) e 33ºC (Norte).