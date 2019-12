O domingo (22) em Belo Horizonte promete temperaturas altas, mas com pancadas de chuva durante a tarde. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima prevista é de 32°C, sendo que a mínima registrada foi de 21°C.

Segundo Cléber Souza, meteorologista do instituto, o calor se deve à aproximação de uma frente fria à cidade, que tem previsão para se estabelecer nesta segunda-feira (23). A atuação dela deve se estender para o Natal e deixar o feriado com tempo instável, chuvoso, com queda de temperatura principalmente em BH.

Na segunda-feira (23), a mínima prevista é de 20º e a máxima, 28ºC. E a terça (24), véspera de Natal, terá tempo encoberto a nublado com chuva significativa e trovoadas. A umidade mínima do ar sobe mais um pouco e pode atingir 70%. As temperaturas variam de 17ºC a 23ºC, registrando declínio na temperatura. O tempo segue instável ainda na quarta (25) e quinta (26), mas a frente fria já começa e se dissipar, prometendo um Ano Novo seco e quente.

Previsão para o interior do estado



Domingo (22) - Mínima: 15ºC / Máxima: 40ºC / Umidade mínima: 20%

Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Metropolitana, Noroeste, Central Mineira e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no setor Norte.



Segunda (23) - Mínima: 15ºC / Máxima: 39ºC / Umidade mínima: 30%

Dia nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira e Rio Doce. Demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isolada.



Terça (24) - Mínima: 13ºC / Máxima: 36ºC / Umidade mínima: 45%

Tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana, Noroeste e Central Mineira. Demais regiões, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.