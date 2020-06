A expectativa é de calor neste domingo (14) em Belo Horizonte. De acordo com a defesa Civil da capital, os termômetros podem marcar até 28°c no dia.



A previsão meteorológica também indica que o domingo será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Não há expectativa de chuva e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30%. O índice é preocupante, pois, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal para o organismo humano é entre 40 e 70%.



A mínima registrada na capital mineira foi de 13 °C durante a madrugada.

7h37 - Neste domingo (14) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A mínima foi de 13 °C, máxima estimada de 28 °C e a umidade relativa mínima em torno de 30% à tarde. Fonte: Defesa Civil de BH pic.twitter.com/mbK05bxEqG — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) June 14, 2020

Cuidados



Com calor e tempo seco, a recomendação da Defesa Civil, é que, principalmente, crianças e idosos bebam bastante água, tenham uma alimentação leve e fresca, com saladas, frutas e carnes grelhadas. Frituras devem ser evitadas.



Atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol devem ser evitadas entre as 10h e as 17h, assim como os banhos quentes.



O tempo seco também é propício para os incêndios em matas ou florestas. nesses casos, as pessoas devem ligar para o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil ou a Polícia Militar.