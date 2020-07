Após uma madrugada gelada, com termômetros marcando 11ºC, o domingo (19) do belo-horizontino deve continuar sendo de baixa temperatura. De acordo com a Defesa Civil, a máxima na capital não vai ultrapassar os 24ºC.

Apesar do frio típico do inverno, o céu permanecerá claro, com unidade relativa do ar em torno dos 45%. O índice é inferior aos 60% preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como ideal para a saúde. Por enquanto, a metrópole segue sem previsão de chuva.

Previsão

Nos próximos dias, a névoa seca continuará sobre BH. Até quarta-feira (22), a temperatura mínima deve oscilar entre 11ºC e 12ºC. A máxima, no entanto, terá aumento e poderá atingir os 28ºC a partir de segunda-feira (20), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).