Depois de um sábado marcado pela estiagem e aparecimento do sol em Belo Horizonte, o domingo começou com mais chuva, especialmente nas regiões Central e Oeste. De acordo com a última previsão da Defesa Civil, o dia deve ser predominantemente nublado, com precipitações de menor intensidade (até 2,5mm a cada 5 minutos). A temperatura máxima estimada é de 27 graus.

Depois de registrarem restrições ao tráfego na sexta-feira e no sábado por deslizamento de taludes e barrancos, tanto a Rodovia Fernão Dias (BR-381 - BH/São Paulo) quanto a BR-040 (no trecho entre Brasília e Juiz de Fora) apresentam condições normais de circulação. No caso da primeira, técnicos descartaram a necessidade de interdição da ponte sobre o Rio Pará, no quilômetro 577, em Carmópolis de Minas.