Os belo-horizontinos podem se preparar para chuva neste domingo (17). Conforme a Defesa Civil, o dia será de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva moderada a forte.

A temperatura mínima registrada nesta madrugada foi de 19ºC e a máxima estimada é de 28ºC.

A umidade relativa do ar ficará em torno de 60% à tarde.

Veja as recomendações da Defesa Civil:

Antes da chuva

- Se você tem medicamentos e produtos químicos tóxicos, mantenha-os em um lugar seguro onde a água não os alcance;

- Prepare e deixe disponíveis itens para iluminação de emergência;

- Raios podem causar incêndios. Faça uma inspeção nos equipamentos de combate a incêndio do seu prédio;

- Não amontoe sujeria e lixo em lugares inclinados. O acúmulo de detritos pode desestabilizar terrenos provocando deslizamentos;

- Tenha um lugar seguro no qual você e sua família possam se alojar caso haja uma inundação;

- Recolha todo o lixo e leve-o para áreas não sujeitas a inundações. Nunca o descarte na rua, bueiros, bocas de lobo, córregos e rios, para não obstruir o escoameto da água;

- Limpe o telhado e as canaletas de água para evitar entupimento;

- Reforce a amarração e revise o madeiramento do seu telhado para se proteger de ventos fortes;

- Limpe bem as caixas de esgoto e de drenagem pluvial da sua residência.

Durante a chuva

- Evite trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos;

- Se você for surpreendido dentro do carro por uma inundação, abra os vidros, suba para o teto pela janela, peça socoro e se possível ligue imediatamento para o Corpo de Bombeiros (193);

- Se você mora ou trabalhar em áreas sujeitas a inundação, coloque seus móveis e estoques em lugares altos;

- Não utilize alimentos e água atingidos pela inundação ou pelo alagamento;

- Não fique ou deixe crianças na enxurrada, pois podem ser arrastadas e se afogarem;

- Mantenha equipamentos elétricos distantes da água. Não os toque e nem os use caso tenham sido molhados ou estejam em locais inundados, pois há risco de choque elétrico;

- Não se abrigue ou estacione o seu carro debaixo de árvores, pois elas podem cair e ocasionar graves acidentes;

- Jamais se aproxime de cabos elétricos arrebentados. Liguei imediatamento para a CEMIG (116);

- Coloque objetos em lugares que não caiam com a ocorrência de ventos fortes;

- Se você observar aparecimentos de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d'água ligue imediatamente para a Defesa Civil (199);

- Dirija com segurança na chuva. Verifique os limpadores de para-brisas, faróis, lanternas, luzes de freio e pneus. Evite frear bruscamente e dar "golpes na direção" para reduzir o risco de aquaplanagem. Deixe um espaçao de segurança entre você e o veículo da frente;

- Durante as tempestades com raios, retire os aparelhos elétricos das tomadas e não se exponha a superfícies condutoras. Se estiver na rua, não permaneça em áreas descobertas. Nunca se abrigue embaixo de árvores isoladas e evite topos de morros e prédios.