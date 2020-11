O céu nublado da manhã deste domingo (1º) já indica que pode chover em Belo Horizonte e as temperaturas ficarão amenas ao longo do dia. De acordo com a Defesa Civil da capital, a temperatura mínima foi de 15 °C, a máxima estimada é de 24 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 55% à tarde.

As chuvas são esperadas em boa parte do Estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O tempo segue muito instável com chuva volumosa e de forte intensidade sobre boa parte de Minas, especialmente nas regiões Central, Norte, Noroeste e Leste, alerta o instituto.

O Inmet explica que tal situação meteorológica se deve à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS que proporciona um corredor de umidade e consequentemente chuva significativa desde o sudeste da Região Amazônica e boa parte das Regiões Sudeste e Centro-Oeste do território nacional.