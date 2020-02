Uma mulher de 30 anos morreu após ser esfaqueada na noite dessa quarta-feira (27) no Centro de Belo Horizonte. O suspeito do crime é o dono de um bar ao lado do salão de beleza da vítima e que já havia sido inquilino do imóvel. Ele fugiu após o crime e até a manhã desta quinta-feira (27) ainda não havia sido localizado.

Segundo a Polícia Militar, a companheira da vítima, que tem 29 anos e também foi esfaqueada pelo suspeito, contou que ele e a mulher já haviam se desentendido antes porque ela alugou o imóvel, anteriormente ocupado por ele, para abrir o seu salão. As duas trabalhavam juntas no local e, segundo testemunhas informaram aos militares, depois que abriram o salão no local, passaram a ser perseguidas pelo homem.

O crime aconteceu por volta de 19h, quando o dono do bar teria pegado uma faca e golpeado as duas mulheres e um homem de 19 anos. A dona da salão foi encontrada caída na rua Guaranis com várias perfurações na barriga e nas costas, e sangrava muito. Ela foi socorrida para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde acabou morrendo.

Já a companheira dela foi esfaqueada no braço e nas costas e não corre risco de morte. O jovem de 19 anos foi esfaqueado no abdômen e permanece internado em estado grave no Joao XXIII.

Após o crime, o homem pegou um táxi perto da rodoviária e desceu na estação de metrô Carlos Prates. Depois disso, não foi mais visto.

