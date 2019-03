"Mulher não precisa de um homem, de um braço do lado dela, para fazer nada. Nós temos nossos próprios braços e pernas. Só é preciso arregaçar as mangas e fazer o que for preciso". Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, este é o conselho dado por Sônia Maria da Costa, a Dona Sônia, que há quase 34 anos é a verdeira dona do mais famoso feijão-tropeiro do Mineirão. Na noite desta sexta-feira (8), ela concede uma palestra para os alunos do curso de Gastronomia da unidade Prado da Faculdade Promove, evento faz parte do Ciclo de Palestras em Comemoração ao Mês da Mulher, promovido pelas faculdades Kennedy e Promove.

Em conversa com o Hoje em Dia, Dona Sônia conta que começou com uma barraca de apenas um metro e meio do lado de fora do Mineirão. "Lembro que eu vendia só três tropeiros em dia de jogo lotado, não esqueço esse número nunca, sempre coloco quando vou jogar na mega", brinca ela, sempre com o sorriso estampado no rosto.

"Mas eu não desisti. Olhava para aquilo e pensava: eu vou vencer. Aí eu fui crescendo, com muito trabalho, muito respeito e sem atropelar ninguém. Hoje eu tenho 27 bares no Mineirão, em dia de jogo grande são 250 funcionários. Funcionários não, amigos, sempre falo que eu sou mais funcionária que eles. Eu já passei muitas coisas que não foram fáceis, mas hoje tem hora que eu não acredito, quando me reconhecem na rua e pedem para tirar foto", lembra Dona Sônia.

Perguntada sobre como foi vencer em um ambiente predominantemente masculino, que é o estádio de futebol, ela diz não ver tanta diferença. "Eu tenho todos os torcedores como se fossem meus filhos, eles sempre me respeitaram muito. Hoje a mulher no negócio está em alta, antigamente acreditavam mesmo que o lugar da gente era só na cozinha. Por isso que a mensagem que eu deixo nesse Dia das Mulheres é: não desistam dos seus sonhos e amem a si mesmas acima de tudo", concluiu a empresária.

Confira um pequeno trecho da palestra de Dona Sônia:

Outras palestras

Os eventos do Ciclo de Palestras em Comemoração ao Mês da Mulher acontecem até o próximo dia 21 de março. Na próxima terça-feira (12) os alunos de Nutrição da unidade Prado da Faculdade Promove terão uma palestra com o tema "Alimentação e saúde da mulher".

Já na quarta-feira (13) serão três palestras, sendo duas para os alunos dos cursos de Engenharias e um para os estudantes de Psicologia e Direito. Na unidade Venda Nova da Faculdade Kennedy o tema será "Canteiro de obras de salto e batom". Já na unidade João Pinheiro da Faculdade Promove, a palestra terá como tema "Mulheres falam sobre a barragem de Brumadinho".



As palestras do Ciclo irão até o próximo dia 21 de março As palestras do Ciclo irão até o próximo dia 21 de março

Ainda na quarta, na Faculdade Promove do Prado, o tema da palestra será "Participação da mulher no mercado de trabalho". No dia 20 de março, uma quarta-feira, os estudantes de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, da unidade Prado do Promove, terão evento com o tema "Desperte sua força interior - descubra como vencer armadilhas que acabam com sua autoconfiança".

O Ciclo de Palestras se encerra no dia 21 de março, com uma palestra de tema "Atuação da médica veterinária na clínica de animais silvestres: barreiras e progressos", voltadas para os alunos de Medicina Veterinária.