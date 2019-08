Um empresário de 49 anos, dono de uma casa noturna de Barbacena, na região do Campo das Vertentes, morreu no início da madrugada desta segunda-feira (26) após a pick-up que conduzia bater de frente com um ônibus de viagem na BR-040. Ricardo Belo Moreira era o único passageiro do veículo, que ficou irreconhecível - com a cabine completamente destruída - após o impacto.

O acidente aconteceu por volta da meia-noite no km 696 da rodovia, segundo o Corpo de Bombeiros, em frente à lanchonete "Pão de Queijo". O carro do empresário, uma Volkswagen Saveiro, seguia no sentido Belo Horizonte quando atingiu em cheio o coletivo da empresa Útil, que transitava no sentido contrário, indo para o Rio de Janeiro.

No ônibus, que saiu de Ouro Preto, na região Central do Estado, estavam o motorista e 33 passageiros, sendo que todos eles sofreram apenas ferimentos leves. O condutor do ônibus, vítima que mais se queixava de dores, foi socorrido por uma ambulância da Via 040 para um hospital da região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil (PC) foram acionadas e fizeram os levantamentos iniciais.

Após o corpo de Ricardo ser removido das ferragens pelos bombeiros, ele foi reconhecido ainda no local, pelo dono do estabelecimento que ficava em frente ao ponto do acidente. Foi então que os militares souberam que se tratava do proprietário do Restaurante e Danceteria Celeiros, localizado em uma das principais avenidas de Barbacena.

Morto no dia do aniversário

O acidente que tirou a vida do empresário aconteceu pouco antes ou logo após o início do aniversário dele, que completava 49 anos nesta segunda-feira. Ricardo Belo Moreira deixa três filhos e uma mulher. Ainda não há informações sobre o velório e enterro.

Por meio de sua página nas redes sociais, o bar Celeiros publicou uma nota lamentando a morte do empresário. "É com muita tristeza que viemos comunicar o falecimento de um grande amigo, sócio, pai e uma das pessoas de melhor coração que tivemos o prazer de conviver. Certamente marcou a vida daqueles que puderam conviver com ele", diz a publicação.

Nos comentários, vários moradores de Barbacena deixaram suas homenagens para Ricardo. "Grande homem do bem! Empresário, empreendedor e sempre preocupado com os mais carentes", escreveu um homem. "Que loucura essa vida! Ontem (domingo) as últimas palavras que ouvi dele foram "tchau meninas". Essa vida é mesmo isso, em um instante tudo se acaba", publicou uma conhecida do empresário.

