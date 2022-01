Donos de veículos de transporte de carga de tamanhos especiais do tipo rodotrem, bitrem, tritrem, treminhão, entre outros, já podem obter a Autorização Especial de Trânsito (AET), que voltou a ser emitida pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens (DER-MG) nesta sexta-feira (21). O serviço estava suspenso em Minas desde o último dia 12.

A medida foi adotada, na época, segundo o departamento, por causa das diversas interdições de rodovias estaduais, causadas pelas fortes e frequentes chuvas em todo o estado. Em Minas, mais de 380 municípios decretaram situação de emergência.

Apesar da retomada da emissão do documento, o DER-MG alerta os proprietários de veículos com dimensões acima dos padrões sobre as condições das rodovias e sobre os períodos em que a circulação em rodovias mineiras é permitida.

De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens, mesmo que a rodovia esteja no itinerário informado na Autorização Especial de Trânsito, pode haver trechos com problemas de tráfego. E a responsabilidade de verificar as condições das estradas é do transportador, antes de iniciar a viagem, a fim de garantir a segurança no trânsito por todo o percurso.

Ainda de acordo com o órgão, proprietários de veículos que dependem de escolta oficial devem se programar antecipadamente e verificar a capacidade operacional dos órgãos competentes, em especial da Polícia Militar Rodoviária.

