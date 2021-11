Quinze dos 26 mortos na operação policial realizada no domingo (31), na zona rural de Varginha, no Sul de Minas, já foram identificadas pela Polícia Civil em Belo Horizonte. Num primeiro momento das investigações, a PC está coletando ainda informações sobre a vida dos suspeitos, para verificar a possível relação com outros crimes do chamado "novo cangaço".

A identificação das vítimas começou no próprio domingo, com a coleta de digitais. Após a transferência para a capital, também foram analisados o DNA e diversos aspectos físicos de cada um, como tatuagens e cicatrizes. Familiares das possíveis vítimas também puderam ir até o Instituto Médico Legal (IML) de BH para ajudar na identificação.

Do total de 15 identificados até o momento, sete são de Minas Gerais, três são goianos, dois do Distrito Federal, um de Rondônia, um do Maranhão e outro do Amazonas. Das vítimas, seis já tiveram os corpos liberados pelo IML.

A atividade de investigação das Policias Civil e Federal ainda vai analisar os veículos, armas e as casas usadas pelo grupo. Existe a suspeita de que ele tenham ligação com os ataques violentos nas cidades de Araçatuba (SP), no final de agosto deste ano, assim como em Criciúma (SC), em dezembro passado, e Uberaba (MG), em 2017.

