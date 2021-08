Mais 8,6 mil doses da vacina Janssen contra a Covid-19 serão distribuídas aos municípios mineiros após a chegada, programada para esta sexta-feira (6), de nova remessa de imunizantes ao Estado. A disponibilidade do composto produzido pela farmacêutica do grupo Johnson & Johnson ocorre 35 dias após a última entrega, ocorrida em 3 de julho.

Naquela ocasião, foram 342,3 mil unidades da Janssen desembarcadas no território mineiro. Dessa vez, porém, a quantidade é bem menor. O imunizante é o único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no país que requer apenas uma aplicação para oferecer proteção contra o novo coronavírus. As demais vacinas, todas com qualidade atestada pelo órgão, foram desenvolvidas de formas diferentes e necessitam das duas doses para renderem eficácia.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), as doses de Janssen chegarão ainda nesta sexta a Minas, e fazem parte do 35º lote, que é composto por 784.130 doses no total, sendo 349.830 da Pfizer, 425.650 da AstraZeneca e 8.650 da Janssen. O Estado ainda não informou como será a distribuição das doses e para quais públicos elas serão indicadas.

Já em relação aos 339.530 imunizantes que chegaram nessa quarta (4) na 34ª remessa, o governo explicou que elas serão destinadas à continuidade da proteção das pessoas de 50 a 54 anos, além de caminhoneiros e trabalhadores industriais, e que elas estarão em todas as Unidades Regionais de Saúde (URS's) até este sábado.

A reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte para obter informações sobre a aplicação da Janssen no município, e aguarda retorno.

Veja o quantitativo de cada remessa

1ª: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª: 220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª: 285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª: 303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª: 509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª: 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª: 116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª: 73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª: 257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª: 426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª: 316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª: 578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª: 30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª: 50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª: 396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 8/5/2021 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5/2021

19ª: 422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, 207.800 doses de CoronaVac e101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021.

20ª: 435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021

21ª: 561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021

22ª: 588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6/2021 e 62.010 doses da Pfizer, em 3/6/2021

23ª: 237.510 doses da Pfizer, em 8/6/2021

24ª: 362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6/2021

25ª: 235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6/2021

26ª: 862.000 doses da AstraZeneca, em 21/6/2021

27ª: 346.800 doses da CoronaVac, 281.970 doses da Pfizer, 149.550 doses da Janssen, em 24/6/2021

28ª: 624.500 doses da AstraZeneca, em 30/6/2021, 112.320 doses da Pfizer, em 1/7/2021, 342.300 doses da Janssen, 304.750 doses da AstraZeneca e 219.960 doses da Pfizer, em 3/7/2021

29ª: 271.440 doses da Pfizer e 79.600 doses da CoronaVac, em 9/7/2021

30ª: 379.750 doses da AstraZeneca, em 15/7/2021

31ª: 171.400 doses da CoronaVac, em 19/7/2021, 550.050 doses da AstraZeneca e 120.510 doses da Pfizer, em 20/7/2021

32ª: 330.600 doses da CoronaVac, 103.260 doses da AstraZeneca e 209.430 doses do imunizante da Pfizer, em 27/7/2021 e 234.750 doses da AstraZeneca, em 28/7/2021

33ª: 351.000 doses da Pfizer e 290.200 doses da CoronaVac, em 30/7/2021

34ª: 221.130 doses da Pfizer e 118.400 doses da CoronaVac, em 4/8/2021

35ª: 349.830 doses da Pfizer, 425.650 da AstraZeneca e 8.650 da Janssen, em 6/8/2021

Total: 19.261.104 doses

Leia mais:

Ainda dá tempo! Veja 7 dicas para presentear no Dia dos Pais sem desequilibrar as finanças

Polícia Civil vai investigar circunstâncias da morte de um homem atropelado pelo metrô em BH

Jovem de BH vítima de exploração sexual é resgatada no Rio de Janeiro pela polícia