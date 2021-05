O governo de Minas Gerais divulgou, nessa quinta-feira (20), que 47 cidades do Estado estão aptas e irão receber doses da vacina Pfizer. Os imunizantes fazem parte da 20ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde na última terça-feira (20), quando foram recebidas 64.350 doses.

A distribuição à Unidades Regionais de Saúde (URSs) terá início na segunda-feira (24). Posteriormente, as doses serão encaminhas aos 47 municípios localizados no território mineiro.

Confira quais cidades receberão doses do imunizante:

Alfenas

Araguari

Araxá

Barbacena

Betim

Caratinga

Conselheiro Lafaiete

Contagem

Coronel Fabriciano

Curvelo

Divinópolis

Governador Valadares

Ibirité

Ipatinga

Itabira

Itajubá

Itaúna

Ituiutaba

João Monlevade

Juiz de Fora

Lavras

Manhuaçu

Montes Claros

Muriaé

Nova Lima

Nova Serrana

Pará de Minas

Ribeirão das Neves

Sabará

Santa Luzia

São João del-Rei

Teófilo Otoni

Timóteo

Vespasiano

Passos

Paracatu

Patos de Minas

Patrocínio

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Sete Lagoas

Três Corações

Ubá

Uberaba

Uberlândia

Unaí

Varginha.

Critérios

Além das diretrizes do Ministério da Saúde, as cidades precisam seguir critérios estabelecidos para receber o imunizante da Pfizer, como população acima de 79 mil habitantes, além de possuir uma equipe capacidade para a administração da vacinação e ter uma menor distância com a sede da URS. É preciso que os municípios estejam distantes, no máximo, 2h30min da capital, por modo aéreo ou rodoviário – em veículo refrigerado –, para que seja de ampliada a segurança da preservação da temperatura de transporte indicada, entre -15°C à -25°C, observada a estrutura atualmente disponível para logística.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), as unidades selecionadas deverão estar orientadas e comprovar mecanismos de agendamento para vacinação. A lista de usuários indicados à imunização deverá ser de duas vezes o total de vacinas disponibilizadas àquela unidade.

Também é preciso agendar a vacinação de um total de pessoas compatível com o consumo de 100% das vacinas a serem recebidas em no máximo quatro dias, a contar da data agendada para recebimento das vacinas. O tempo de validade máximo após abertura do frasco, conservado entre 2°C e 8°C, é de 6 horas.

