A sorte decidiu aparecer em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta semana. Duas apostas feitas em lotéricas da cidade acertaram os números dos sorteios da Quina e Lotofácil, realizados na noite da última quarta-feira (23), e faturaram mais de R$ 6 milhões.

São elas: uma aposta do tipo simples, do concurso 5449 da Quina, que teve 5 acertos e ganhou R$ 3.483.100,44; e outra aposta, também do tipo simples, mas do concurso 2115 da Lotofácil, teve 15 acertos e levou R$ 2.873.395,00.

A identidade dos ganhadores não foi divulgada. Os resultados dos sorteios das Loterias Caixa estão disponíveis no site oficial. Veja aqui.