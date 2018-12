Duas pessoas foram soterradas em desabamento no Conunto Paulo VI, região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, viaturas já estão no local para proceder com o resgate das vítimas na rua Itarumirim. As chuvas são fortes na área, inclusive com alerta para transbordamento do córrego Gorduras, emitido pela Defesa Civil Municipal.

Na região Norte da cidade, no bairro Lajedo, outras vítimas de soterramento também são socorridas pelos bombeiros na rua Mata. O número exato de atingidos não foi informado pela corporação. Na localidade, há uma ocupação.

Alerta

Na manhã deste sábado, a Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico, devido às chuvas fortes e constantes na capital. A validade do período de atenção vai até o dia 4 de janeiro.

Conforme a corporação, algumas recomendações devem ser seguidas a fim de evitar problemas: coloque calha no telhado da sua casa, conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água, não jogue lixo ou entulho na encosta, não despeje esgoto nos barrancos e não faça queimadas.

Ainda, sinais de que deslizamentos podem acontecer são: trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores.

Aguarde mais informações