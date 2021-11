Duas escolas municipais de Belo Horizonte tiveram as aulas suspensas após a confirmação de casos de Covid-19 em pessoas da comunidade escolar. A Emei Jardim Montanhês, na região Noroeste, e a Emei Santa Amélia, na região da Pampulha, paralisaram suas atividades.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que as atividades na unidade do Jardim Montanhês foram totalmente suspensas. Já na Emei Santa Amélia, apenas algumas turmas deixaram de ter aulas. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), desde a reabertura das escolas houve a notificação de 19 suspeitas de surto de Coronavírus.

Para avaliar se as unidades municipais de ensino podem ter aulas presenciais a PBH utiliza o Matriciamento de Risco. Segundo a última divulgação do índice a incidência da doença está em 93%. Quanto mais alto o valor, mais etapas de ensino podem ser liberadas.

Em casos de suspeita de contaminação as escolas são orientadas a afastar e encaminhar a pessoa para a unidade de saúde, além de aconselhar o isolamento e buscar quem pode ter tido contato. Os profissionais que apresentam sintomas da Covid, são testados e afastados por 10 dias. Já os que tiveram contato com alguém com suspeita e ainda não apresentaram sintomas, são retirados do convívio escolar por 14 dias.

