Em uma mesma árvore e com diferença de poucas horas, duas cobras de grande porte apareceram e foram capturadas em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde desse sábado (8). A situação assustou os moradores, que tentaram matar os animais a pauladas. Em frente ao local , há uma creche em funcionamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu na rua Augusto Severino Carneiro, no bairro Jardim Itália. Os militares foram chamados após uma boa constrictor imperator, da família das jiboias, ter sido avistada nos galhos do vegetal. Com técnicas apropriadas ao resgate, os agentes capturaram o animal e soltaram-no em uma mata distante da área urbana.

Poucas horas após a captura, uma nova cobra foi vista no mesmo arbusto. Dessa vez, porém, tratava-se de uma jiboia ainda maior que a primeira. Os bombeiros retornaram ao local e repetiram o procedimento de captura do bicho. Segundo os agentes, as pessoas estavam agressivas com o animal, que quase foi atacado a pauladas. A jiboia foi solta na mesma mata que a colega menor. Ambas estavam saudáveis e sem ferimentos aparentes.

O que fazer nesses casos?

É importante manter pessoas e animais domésticos distantes das cobras. Em seguida, o Corpo de Bombeiros deve ser imediatamente acionado pelo 193. Segundo a corporação, o procedimento de captura segura desses bichos deve ocorrer exclusivamente por equipe especializada, para que sejam evitados acidentes com pessoas e ferimentos na própria jiboia.