O governo de Minas informou, nesta quinta-feira (23), que as macrorregiões de saúde Triângulo do Sul e Leste do Sul avançaram ondas no Minas Consciente, programa de flexibilização controlada da atividade econômica do Estado, e poderão abrir mais estabelecimentos a partir deste sábado (25).

As ondas são níveis hierárquicos que orientam quais atividades podem funcionar e são baseadas nos dados epidemiológicos de determinada localidade. São elas: onda verde (apenas serviços essenciais podem funcionar); onda branca (baixo risco); onda amarela (médio risco); e onda vermelha (alto risco). Veja mais aqui.

Os avanços de onda, deliberados pelo Comitê Extraordinário da Covid-19 nessa quarta (22), permitirão que 27 cidades pertencentes à macrorregião Triângulo do Sul, como Uberaba, que aderiram ao Minas Consciente, avancem para a onda amarela. Nesse nível, é permitido, por exemplo, que autoescolas, lojas de artigos esportivos e floriculturas, dentre outros, possam funcionar.

Já a macrorregião Leste do Sul avançará, também no sábado, à onda amarela. Nela, podem reabrir salões de beleza, lojas de roupa, calçados, livrarias, papelarias, entre outros.

De acordo com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o avanço ou retrocesso de ondas é sempre baseado nos dados estatísticos, sanitários e epidemiológicos de uma macrorregião.

Balanço do Minas Consciente

De acordo com Passalio, 254 municípios mineiros estão aderidos ao programa Minas Consciente nesta quinta-feira, o que representa 6,3 milhões de habitantes.

"Temos tido um número expressivo de municípios aderindo diariamente, muito por conta da decisão judicial que colocou os prefeitos na escolha de optarem pela deliberação 17, que é mais restritiva, ou ao Minas Consciente", afirmou. A liminar citada atendeu pedido do Ministério Público e foi expedida no início deste mês.

Até o momento, as macrorregiões com o maior número de cidades aderentes são:

Centro-Sul: 40 (das 51 cidades) em adesão, dentre elas São João del Rei, Barbacena e Carandaí;

Sudeste: 57 (das 94 cidades) em adesão, incluindo Juiz de Fora, Além Paraíba e Leopoldina;

Centro: 34 municípios aderidos, entre os quais Sete Lagoas, Ouro Preto e Itabirito;

Noroeste: 17 cidades em adesão, incluindo Patos de Minas, Presidente Olegário e Vazante.

Além disso, o gestor apresentou um balanço de como cada uma das 14 macrorregiões de saúde do Estado está posicionada no Minas Consciente na atualidade. Veja:

Onda verde: Centro, Jequitinhonha, Leste, Nordeste, Oeste, Triângulo do Norte e Vale do Aço;

Branca: Centro-Sul, Sudeste, Noroeste e Triângulo do Sul;

Amarela: Norte, Sul e Leste do Sul