Duas mulheres morreram após uma batida entre uma carreta e um ônibus, na BR-381, em Ipatinga, no Vale do Aço, na manhã desta quarta-feira (11). Outras seis pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo de viagem, que transportava 48 pessoas, ficou sem gasolina e precisou parar, próximo à zona rural de Belo Oriente. Nesse trecho, não havia acostamento e o ônibus estacionou na própria rodovia.

Segundo os militares, alguns passageiros desceram do veículo e ficaram próximas de uma canaleta da via. Por volta das 5h30, uma carreta que seguia no mesmo sentido colidiu no ônibus, que tombou em cima de duas mulheres, de 25 e 30 anos, que morreram na hora.

Outras seis pessoas tiveram ferimentos leves: duas foram levadas pelos militares ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga; e outras quatro foram encaminhadas por duas equipes do Samu para a mesma unidade de saúde.

