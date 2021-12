Duas pessoas ficaram levemente feridas após um carro bater na lateral de outro automóvel no cruzamento das avenidas Bias Fortes e Álvares Cabral, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (5). Um dos veículos capotou.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os motoristas já tinham saído dos carros quando o socorro chegou.

O condutor do veículo que capotou contou aos militares que seguia pela Álvares Cabral quando foi atingido na lateral. Segundo o rapaz, de 32 anos, o semáforo estava verde para ele quando passou pelo cruzamento.

Por sua vez, a mulher que conduzia o outro automóvel envolvido no acidente disse que ia pela Bias Fortes. Ela admitiu que o sinal estava vermelho para ela, mas outras pessoas já teriam dito que o avanço de semáforo era permitido depois de meia-noite, por questões de segurança. Com essa informação, ela decidiu furar o sinal de parada e acabou batendo no segundo carro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem estava com os olhos bem vermlehos e a "percepção da realidade alterada", afirmando a todo momento que havia outras pessoas machucadas no local. Testemunhas disseram, no entanto, que não tinha mais ninguém por lá.

A motorista apresentou sonolência e vomitou durante o registro da ocorrência. Os policiais pediram a ela para soprar o bafômetro, mas a mulher recusou.

Ainda segundo a PM, os dois condutores não apresentavam ferimentos aparentes e, inicialmente, rejeitaram atendimento médico, mas depois aceitaram. Eles foram encaminhados para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.

