Uma carreta carregada com combustível tombou na BR-381, na tarde desta segunda-feira (9), e provocou um incêndio na altura do km 385, em Barão de Cocais, região Central de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu três carros de passeio e duas vítimas na carreta estariam presas às ferragens. O helicóptero da corporação foi deslocado para o local do acidente para o resgate.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista ficou parcialmente interditada.