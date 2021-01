Em meio a uma onda de calor com termômetros na casa dos 33ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Corpo de Bombeiros registrou duas mortes por afogamento na tarde deste sábado (30). As ocorrências foram na Serra do Cipó, na Região Central de Minas Gerais, e em uma lagoa de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na Serra do cipó a vítima tinha 28 anos e era de Gana. Ele estava na Cachoeira de Baixo, perto do local conhecido como “Pedrão”, quando desapareceu. Depois de algum tempo, os militares contaram que ele foi retirado da água já sem consciência. Pessoas que estavam no local tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso.

Em seguida, pessoas que estavam no local fizeram, sem sucesso, manobras de reanimação na vítima. O helicóptero dos bombeiros chegou a ser acionado, mas o médico da aeronave constatou o óbito.

O corpo do jovem foi removido para o posto de saúde da Serra do Cipó.

Em Betim, na Grande BH, um homem, de 34 anos, desapareceu quando nadava em uma lagoa

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima pulou na água, submergiu, mas não retornou.

Equipes de resgate realizaram buscas e o corpo foi localizado. O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.