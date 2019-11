Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na tarde desta quinta-feira (14) em um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão que transportava produtos alimentícios. A batida aconteceu na BR-267, próximo ao município de Bom Jardim de Minas, que fica no Sul do Estado.

Após o impacto, os dois veículos acabaram caindo em uma ribanceira de cerca de 10 metros, sendo que o carro ficou em baixo das rodas do veículo de carga.



Veículo menor ficou completamente destruído e acabou parando sob as rodas do caminhão Veículo menor ficou completamente destruído e acabou parando sob as rodas do caminhão

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, na Zona da Mata, - que atendeu a ocorrência -, dos três passageiros do carro, duas vítimas fatais foram confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma vítima, que estava no caminhão, foi encaminhada para um hospital da região pela ambulância de Bom Jardim e, o outro ferido, que estava em estado grave, seguia preso às ferragens do carro de passeio.



Veículos foram parar em ribanceira de 10 metros (clique para ampliar a imagem) Veículos foram parar em ribanceira de 10 metros (clique para ampliar a imagem)

Foram acionados pelos bombeiros a Polícia Militar (PM), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a perícia da Polícia Civil (PC) e, também, o Samu. Ainda de acordo com a corporação, o trânsito está lento no local, apesar de a via não estar obstruída pelo acidente.

