Duas pessoas, de 25 e 30 anos, morreram em um acidente no Anel Rodoviário, altura do bairro Engenho Nogueira, na Pampulha, em Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (19). Elas estavam em um carro que seguia sentido Rio de Janeiro, próximo ao Shopping Del Rey, quando bateu em uma das muretas da via e pegou fogo.

Os dois ocupantes foram projetados para fora do veículo e morreram no local. Conforme informou o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas, de 25 anos, foi encontrada apoiada na mureta da rodovia e decapitada. O outro homem, de 30, estava caído no chão e em estado grave, mas ainda com vida. Pouco depois, porém, ele não resistiu e morreu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou os dois óbitos.

Três viaturas da corporação estiveram no local para controlar as chamas. Os militares informaram, ainda, que foi preciso a aplicação de serragem na pista para contenção de um vazamento de fluídos do veículo.

As polícias Militar e Civil também foram acionadas e compareceram no local do acidente.

