Duas pessoas foram feitas de reféns após uma quadrilha explodir caixas eletrônicos de duas agências bancárias de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas, na madrugada desta quarta-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram deixadas pelos criminosos na saída da cidade, durante a fuga. Ninguém se feriu.

Policiais fazem diligências na região na manhã desta quarta-feira. Pelo menos quatro homens fortemente armados teriam participado da ação. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) auxilia nas buscas pelos suspeitos, que fugiram no sentido da cidade de Cordislândia.

A reportagem entrou em contato com o Banco do Brasil e a Caixa, mas ainda não teve retorno.