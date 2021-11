A vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT) divulgou nesta terça-feira (9), em suas redes sociais, uma carta aberta ao próprio partido, fazendo um apelo para que parlamentares do PDT não votem a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios. O documento também é assinado pelo deputado estadual Goura Nataraj (PR) e o deputado federal Túlio Gadelha (PE).

No texto, a vereadora declara “Entendemos que nossa permanência no partido será repensada caso a bancada do PDT mantenha os votos favoráveis à PEC dos precatórios”. Em seu Twitter a vereadora também alertou que “A PEC dos Precatórios é imoral, feita às pressas para viabilizar a substituição do Bolsa Família - programa exitoso, criado a partir de vários estudos socioeconômicos – pelo improvisado e eleitoreiro “Auxílio Brasil”, que durará somente no ano eleitoral”.

Na tarde desta terça, o PDT publicou tembém em suas redes sociais um vídeo do presidente Carlos Lupi declarando que se reuniu com a executiva nacional, deputados federais e senadores, e orientou que todos os membros do partido não apoiem, em segundo turno, a PEC dos Precatórios. No vídeo o representante do partido chama a PEC de “pedalada fiscal imensa que Bolsonaro tenta aprovar”.

