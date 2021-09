Roberto Carlos Braga II, conhecido como Dudu Braga, morreu nesta quarta-feira (8) em decorrência de um câncer na cidade de São Paulo. O produtor musical, filho de Roberto Carlos, tinha 52 anos, e deixou a esposa e três filhos.

De acordo com nota do Hospital Albert Einstein, Dudu estava em tratamento contra um câncer no peritônio (membrana que envolve a parede abdominal). "O paciente passou por uma série de internações para tratamento quimioterápico e cirurgia", declarou a instituição.

No entanto, às 14h21 desta quarta, o artista - que também era publicitário, radialista e jornalista - não resistiu e faleceu. Dudu já tinha tratado outras duas neoplasias malignas anteriormente, incluindo um câncer no pâncreas em 2019.

Dudu era pessoa com deficiência visual. Ele nasceu com glaucoma, doença que causa cegueira irreversível. O artista era casado com Valeska Braga e tinha uma filha de 5 anos, chamada Laura. Ele também tinha outros dois filhos, Giovanna, de 22 anos, e Gianpietro, de 17, filhos de uma relação anterior.

Leia mais:

PRF desmobiliza 67 tentativas de bloqueios feitos por caminhoneiros em rodovias federais

Romeu Zema encara protestos de 7 de setembro com ‘naturalidade’

Votação de projeto que cria Auxílio BH é suspensa na Câmara Municipal