Usuários do Twitter acusam, neste sábado (22), o apresentador Dudu Camargo, do SBT, de ter assediado a cantora Simony durante uma transmissão de Carnaval ao vivo da RedeTV!, em São Paulo (SP), na noite de sexta-feira (21).

No episódio, o rapaz de 21 anos apalpa o seio da cantora, de 43 anos, e é repreendido pela artista, com um pedido para que tirasse a mão. Mais à frente no programa, ambos brincam e dão um selinho. Nesse momento, Simony reclama novamente da atitude do menino. "É só um selinho e ele quer ficar segurando o pescoço da gente!", disse, ao vivo.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da cantora e do apresentador e aguarda retornos. Veja abaixo reações sobre o caso no Twitter:

Dudu Camargo seguindo os passos de Silvio Santos e cometendo crime ao vivo... Assédio porco e descarado contra Simony! #assedio #naoenao #Carnaval2020 #Carnaval pic.twitter.com/cwJNNAuoRt — Cadu C 🚩 (@carloscamargo) February 22, 2020

Simony sofreu assédio durante a transmissão do carnaval da Rede TV, se fosse no BBB estariam pedindo justiça até agora. #BBB20 — Quem for fizer isso vai ter que dar uma mamada (@hudsauron) February 22, 2020

RESPEITA A SIMONY — 𝙙𝙤𝙪𝙜 (@oDougDutra) February 22, 2020