Dois homens foram atingidos por tiros durante uma provável briga de gangues no bairro São Matheus, em Contagem, na Grande BH, na noite desse domingo (24). Eles foram socorridos e não correm risco de morte.

De acordo com a Polícia Militar, os disparos de arma de fogo ocorreram na rua Calaia, altura do número 98, por volta das 18h50. Segundo relato de um jovem de 24 anos, o tiroteio iniciou após a passagem de um veículo Siena, de cor preta.

Ocupantes desse automóvel teriam atirado contra integrantes de uma gangue rival e atingido o homem, no pé. Aos militares, o jovem afirmou não ter envolvimento algum com o fato. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento Santa Terezinha.

Já a segunda vítima, de idade não divulgada, foi socorrida e levada para a policlínica do bairro Ressaca após receber um tiro no joelho esquerdo. Ele também afirmou não fazer parte de gangue local.

Ainda segundo a polícia, o carro citado foi localizado com diversas perfurações no vidro traseiro. Uma análise do chassi do veículo mostrou que se tratava de um veículo clonado, cuja placa original está registrada como roubada.

O caso foi encerrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.