Dois jovens, um de 20 e outro de 22 anos, foram detidos suspeitos de ameaçar uma fiscal de partido na manhã deste domingo (15), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No carro deles foi apreendida uma pistola automática calibre 9mm.

Segundo a Polícia Militar, a mulher teria acionado o patrulhamento após ser surpreendida por três homens em um carro quando estava próxima à Escola Municipal Jules Pauly, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Eles teriam dito à vítima que eram policiais e que não permitiriam boca de urna no local.

A PM realizou rastreamento na região e localizou dois dos suspeitos. Eles negaram a ameaça e disseram que estavam aguardando para pegar um carrinho de bebê. No entanto, durante vistoria no veículo, uma pistola 9mm foi encontrada no banco de trás. Segundo um deles, um homem teria se assustado com os militares e jogado a arma dentro do carro.

A vítima reconheceu o veículo usado pelos autores, mas não conseguiu identificá-los. Eles foram encaminhados para a delegacia do município para prestar esclarecimentos.

