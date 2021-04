A Polícia Militar frustrou uma tentativa de assalto em um supermercado na cidade de Central de Minas, no Vale do Rio Doce. A ocorrência foi no sábado (10), pouco depois de os criminosos terem cometido outro crime em São José do Divino, a cerca de 50 quilômetros da cidade.

Confiantes de suas habilidades contraventoras, a dupla, não satisfeita com um crime bem-sucedido, resolveu ampliar "seus ganhos" com um segundo roubo. Mas a estratégia não saiu como os bandidos esperavam. Durante o segundo crime, a movimentação chamou a atenção de pedestres, que alergaram militares que faziam o patrulhamento.

Logo solicitaram reforço e as características combinavam com a dos autores do crime anterior. A PM perseguiu a dupla, que utilizou uma motocicleta na fuga, e deu voz de prisão.

Junto dos autores os militares apreenderam R$ 5 mil reais, um revólver calibre 32 (com quatro balas no tambor), a motocicleta, um celular e dois capacetes.