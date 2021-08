Dois jovens, de 20 e 22 anos, foram presos após assaltarem um motorista de aplicativo, de 40, no Anel Rodoviário, altura do bairro Alto dos Caiçaras, na região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (20).

De acordo com relato da vítima à Polícia Militar, a dupla solicitou o veículo no Barreiro com destino ao São Luiz, na Pampulha, pouco depois da meia-noite. No caminho, os suspeitos pediram ao condutor que parasse o Renault Sandero pois eles estariam bêbados.

Um dos rapazes saiu do automóvel, se aproximou do trabalhador com uma arma e anunciou o assalto. O motorista entregou a chave e a dupla fugiu pelo Anel, levando ainda a carteira e o telefone da vítima. O homem conseguiu acionar a PM, que iniciou operação de busca pelos envolvidos.

Eles foram interceptados e presos na altura do Alto dos Caiçaras. Antes disso, foram perseguidos e se negaram a obedecer as ordens de parada determinadas pelos militares. Aos agentes, os suspeitos confessaram o crime. Com eles, foram localizados os pertences da vítima, além de uma réplica de arma de fogo.

A dupla foi levada para uma delegacia do Detran na capital.

