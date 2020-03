Um jovem de 20 anos e um homem de 38 foram presos nesta terça-feira (10), em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas, por suspeita de tentativa de homicídio contra um auxiliar de serviços gerais. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 22 de janeiro, motivado por uma vingança após desacordo comercial na venda de uma motocicleta.

Conforme as investigações policiais, a vítima estava em um ponto de ônibus, a caminho do trabalho, quando um homem usando um capuz chegou ao local e efetuou diversos disparos em sua direção. Os tiros atingiram a cabeça, o tórax e o ombro da vítima, mas ela sobreviveu.

As diligências também mostraram que o crime foi premeditado. "O investigado, de 20 anos, com o objetivo de matar a vítima, chamou o suspeito de 38 anos para monitorar a mesma, sendo que, no dia do crime, o suspeito, de 38 anos, conversou com a vítima, no local onde foi alvejada, e posteriormente avisou ao outro suspeito que poderia ir ao local cometer o crime, tendo aquele então executado", detalhou o delegado Weslley Amaral de Castro.

A vítima conseguiu reconhecer o suspeito de 20 anos de idade, bem como declarou ter tomado conhecimento da participação do investigado de 38 anos.

Os suspeitos foram encaminhados ao Sistema Prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.