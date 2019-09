Dois homens, de 58 e 45 anos, foram presos na madrugada deste domingo (22) após furtarem um caminhão em Contagem, na Grande BH. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu em um posto de combustíveis na BR-262, em Juatuba, após uma denúncia anônima.



Conforme a corporação, a dupla foi flagrada desmontando acessórios no interior da cabine. Eles confessaram que estavam em um posto na Via Expressa, quando escutaram que o motorista do veículo estava viajando e o buscaria apenas na segunda-feira (23). Por isso, levaram o caminhão que estava carregado de frutas e verduras.



O denunciante, que não se identificou, declarou que a vítima estava em poder dos autores, no entanto, ele não foi localizado. Não há o registro de desaparecimento.