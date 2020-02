Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de tráfico de drogas na tarde deste domingo (23), durante o desfile do Bloco Batiza, no bairro Floresta, na região Leste de BH.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla estava com 17 pinos com cocaína, uma porção de maconha e R$ 84 em dinheiro, quando foi abordada por militares.

Segundo a PM, dupla ficou nervosa ao perceber a presença de militares durante o cortejo do bloco

Os dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas e, se condenados, podem pegar de três a 15 anos de prisão em regime fechado. O caso será encerrado na Central de Flagrantes (Ceflan) no bairro Alípio de Melo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

