Dois homens, de 35 anos, foram presos no Centro de Belo Horizonte suspeitos de terem furtado um rolo de cabos de energia na madrugada desta segunda-feira (30). O material teria sido retirado de uma caixa da Cemig, localizada na calçada da Casa Fiat de Cultura, na rua da Bahia, no bairro Funcionários, região Centro-Sul da capital.

De acordo com a instituição, a equipe de segurança percebeu a tentativa de furto do equipamento durante uma ronda e acionou a Polícia Militar. A corporação explicou que foi até o local, realizou uma busca por suspeitos, mas não localizou nenhum envolvido.

Porém, na manhã desta segunda, um denunciante avisou a PM sobre a movimentação de dois homens pelas ruas do Centro com um carrinho de compras supostamente carregado com os cabos. Os agentes flagraram ambos via câmeras do Olho Vivo e abordaram a dupla na avenida Augusto de Lima.

Os militares constataram que eles estavam com o equipamento de energia. A dupla, no entanto, afirmou que encontrou o material em uma caçamba de lixo. Apesar disso, os policiais tiveram acesso às imagens gravadas pelas câmeras da Casa Fiat e confirmaram se tratar dos mesmos indivíduos. Segundo a PM, os homens chegaram a trocar a roupa para despistar a corporação, mas as peças usadas no furto estavam no carrinho de compras.

Eles foram detidos e levados para a Delegacia de Plantão 2, no bairro Floresta, na região Leste da capital. O material foi apreendido, mas a destinação não foi informada. Em nota, a Cemig explicou que não houve ocorrência de furto de cabos na madrugada desta segunda-feira na capital. A empresa afirmou que, “muito provavelmente”, os cabos furtados são da rede interna do cliente ou mesmo de semáforos.

Ainda conforme a Cemig, somente neste ano (janeiro a junho), 1,12 km de cabos de cobre foram furtados na rede subterrânea da empresa no hipercentro de BH. O desvio, segundo a companhia, causou prejuízo financeiro de R$ 165 mil.

Leia mais:

Home office sem pijamas: análise da produtividade e do foco de quem trabalha em casa vira livro

Governo estadual celebra acordo da Vale, que prevê repasse de R$ 1,5 bi a prefeituras mineiras

Idoso de 88 anos morre atropelado por mulher inabilitada com sinais de embriaguez no Triângulo