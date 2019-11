Dois homens, de 28 e 30 anos, suspeitos de espancar, matar e arrastar o corpo de um homem por uma rua no Madre Gertrudes, na região Oeste de Belo Horizonte, no último sábado (9), foram presos pela Polícia Militar na segunda-feira (11).

De acordo com a PM, os suspeitos estão relacionados com o caso de morte de um usuário de drogas. No dia do crime, os agentes localizaram uma grande poça de sangue na altura do número 34 da avenida Sideral, no citado bairro. Ao acessarem imagens de câmeras de segurança do local, os militares constataram que os homens arrastaram o corpo da vítima, de aparentemente 35 anos, pela via.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e não encontrou sinais de morte por tiros. No entanto, a vítima apresentava ferimento na cabeça, resultado de uma provável pancada. O corpo foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal (IML).

As investigações da PM chegaram até os dois homens. Com eles, foram apreendidos 1kg de maconha, além de outras 42 buchas do mesmo item, 75 pedras de crack, 74 pinos de cocaína, duas balanças de precisão, R$ 2,6 mil em dinheiro e um revólver .32.