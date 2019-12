Uma esteticista de 41 anos e uma empresária de 34 foram presas em flagrante, pela Polícia Civil, no momento em realizavam aplicação de silicone industrial nos glúteos de uma cliente. O procedimento irregular estava sendo realizado dentro de um salão de beleza em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A prisão foi feita no dia 6 de dezembro, mas o caso só foi divulgado à imprensa nesta sexta-feira (20).

Segundo a Polícia Civil, a divulgação do trabalho de aplicação de silicone era feito em um grupo do WhatsApp chamado “Filhas do bumbum” era feita pela empresária, enquanto a parceira fazia as aplicações. A esteticista mora no Rio de Janeiro e vinha a Contagem uma vez por mês para realizar os atendimentos. Cada aplicação saía por R$ 4.000 e a empresária ficava com 10% do valor.

“O produto vinha em embalagens com rótulos de uma substância conhecida como hidrogel, que tem o registro suspenso desde 2014 pela Anvisa. No entanto, em exames no Instituto de Criminalística, foi comprovado que se tratava de silicone industrial”, disse Segundo o Delegado Rodrigo Bustamante, Chefe do 2º Departamento de Polícia Civil Regional em Contagem. No salão de beleza, foram apreendidos material cirúrgicos, seringas, ampolas, anestésicos e diversos antibióticos.

De acordo com o Ministério da Saúde, o silicone industrial não deve nunca ser utilizado no corpo humano e tem como finalidade a limpeza de carros e peças de avião, impermeabilização de azulejos, vedação de vidros, entre outras utilidades. O desvio de sua correta utilização, servindo como material para cirurgia plástica, é considerado crime e pode causar sérios riscos à saúde.

Para aplicações estéticas, o silicone original precisa ser aprovado pela Anvisa e deve ser manipulado por pessoas especializadas, habilitadas, e em hospitais com a estrutura necessária para atender o paciente da forma mais segura possível.