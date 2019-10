Uma conversa pelo WhatsApp terminou com a prisão de dois homens suspeitos de assaltarem uma casa no bairro Mangabeiras, Zona Sul de Belo Horizonte, neste domingo (13). Moradora do imóvel, uma mulher conseguiu se esconder no closet da casa. De lá, pediu socorro em um grupo de compartilhamento de mensagens de segurança entre a comunidade e a Polícia Militar.

A mulher contou aos militares que se escondeu quando notou que a casa estava sendo invadida. Os suspeitos arrombaram a porta do closet, encontraram a vítima e a ameaçaram com uma arma na cabeça da moradora. Neste momento, ordenaram que ela indicasse o acesso ao cofre, que foi encontrado e levado.

A captura dos suspeitos foi possível graças aos vizinhos, que viram a mensagem no grupo e conectaram a PM, informando a placa de um carro estacionado em frente ao imóvel.

Quando os militares chegaram ao local, os suspeitos tentaram fugir pelos muros de outras casas, mas foram encontrados em uma residência abandonada.

Segundo os militares que atenderam a ocorrência, a dupla mora em Betim, na Grande, e tem aproximadamente 25 anos. Um deles, tinha um mandado de prisão em aberto.

Com os suspeitos, foi apreendida uma pistola. A PM não informou o conteúdo do cofre.