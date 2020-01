Dois homens colocaram fogo em um ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (11), no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar a situação, mas o veículo foi totalmente destruído.

O motorista do coletivo relatou à Polícia Militar que estava no veículo, que faz a linha 617 (Estação Pampulha/Piratininga), somente com uma passageira e os filhos dela quando os dois suspeitos deram sinal no ponto da esquina da rua Altinópolis com rua Brodósqui.

Ao embarcarem, pediram para todos descerem, já que ateariam fogo na condução. Um dos homens aparentava estar bêbado, segundo relato do motorista à polícia.

A dupla entregou um bilhete para que o motorista direcionasse às autoridades. No texto, os homens protestam contra opressão e maus-tratos durante as visitas a presos do Presídio de São Joaquim de Bicas 1, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Após incendiarem o veículo, os dois fugiram. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores do bairro relataram que houve explosões e que o combustível do veículo vazou pela canaleta da rua, levando risco às casas. Os agentes precisaram entrar em uma das residência para retirar uma moradora idosa.

O Corpo de Bombeiros também informou ter precisado notificar a Cemig, já que as chamas atingiram a rede elétrica, provocando apagão na área. O muro de uma casa também foi danificado.

Sobre a situação denunciada pelos suspeitos e que estaria ocorrendo no Presídio de Bicas, a Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que enviará nota sobre o assunto neste domingo (12).

