Um baile funk clandestino terminou com dois homens, de 24 e 36 anos, assassinados com diversos tiros na madrugada deste domingo (21), no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte. A dupla tinha passagens policiais por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que ocorria uma festa quando, por volta de 1h, indivíduos chegaram e atiraram na direção das vítimas. Elas tentaram fugir, mas foram atingidas.

O Samu compareceu ao local e confirmou as mortes. A perícia técnica da Polícia Civil constatou que o corpo do homem de 36 anos, encontrado próximo ao beco da Justiça, estava com diversas perfurações no tórax, nos braços, nas costas e na cabeça. Havia 57 estojos de munição deflagrados próximo a vítima.

O corpo da vítima de 24 anos foi localizado na entrada do beco Santa Rita, com 11 marcas de tiros, nas mãos, ombros, costas e cabeça. Outros 21 estojos deflagrados estavam no chão, próximo ao homem.

Os corpos das duas vítimas, que tinham passagens policiais por envolvimento no tráfico de drogas, foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML).

Segundo a PM, o local onde ocorreram os assassinatos é de periculosidade alta, configurado como ponto de consumo e venda de drogas. A motivação e a autoria dos crimes ainda são desconhecidas. A ocorrência foi encerrada na Central de Flagrantes (Ceflan) 3, da Polícia Civil, no Barreiro.