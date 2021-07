A Polícia Militar e a Guarda Municipal estão à procura de dois homens que assaltaram cerca de dez pessoas em plena fila da vacinação contra a Covid em um Centro de Saúde no bairro Palmares, na região Nordeste de Belo Horizonte. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (16).

De acordo com a PM, as vitimas aguardavam a unidades abrir para a imunização da população com 41 anos, quando foram surpreendidas pela dupla, que chegou a pé. Após anunciarem o assalto, fugiram no sentido do Anel Rodoviário, levando celulares, dinheiro e outros pertences.

A corporação informou que câmeras de segurança da unidade de saúde e de casas vizinhas flagraram a ação e irão ajudar a identificar os suspeitos. As imagens revelaram ainda que um veículo dava suporte aos criminosos.

Até o momento, ninguém foi preso.

