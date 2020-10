Um assalto a um motorista de aplicativo terminou em um acidente com morte na região de Venda Nova, na madrugada desta sexta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, um jovem de 27 anos e um adolescente de 16 teriam roubado o carro no bairro Tupi, na região Norte, foram perseguidos e acabaram batendo contra o muro de uma empresa na rua Padre Pedro Pinto, altura do bairro Candelária.

Após o impacto, o adolescente foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. O outro suspeito, que ficou preso às ferragens, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu, sendo encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.

Ainda segundo a PM, assim que a vítima ligou denunciando o crime, passou os dados do celular que estava no carro, e foi feito o rastreamento dos suspeitos. Viaturas chegaram a emitir sinais luminosos e sonoros para o veículo roubado, mas os bandidos continuaram a fuga, parando somente após bater em alta velocidade no muro.

O motorista de aplicativo, de 38 anos, disse aos policiais que atendeu a um chamado na rua Alfeu de Carvalho, onde os dois suspeitos entraram. O adolescente teria dito que queria ir até o bairro Vista do Sol, mas que não tinha dinheiro para a corrida.

O motorista, então, disse que não faria o trabalho e cancelaria a corrida, mas o adolescente teria colocado uma faca no pescoço dele e o mandado entrar no porta-malas. Mas a vítima reagiu ao assalto, o rapaz teria tentado esfaqueá-lo, mas a lâmina atingiu de raspão o peito do motorista, que conseguiu fugir e acionar o 190.