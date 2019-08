Um homem foi esfaqueado 11 vezes por um adolescente, com quem ingeria álcool e usava cocaína em um bar, no bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, no fim da madrugada desta quinta-feira (15). A vítima foi internada.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento pela região quando, no cruzamento entre as ruas José Félix Martins e Jovino Rodrigues Pego, visualizaram a vítima, de 31 anos, deitada no chão e pedindo socorro, sendo esfaqueada pelo autor, de 17 anos, que estava posicionado em cima dele. A namorada do adolescente, de 20 anos, acompanhava a agressão.

A PM ordenou que o agressor parasse o ato e soltasse a faca de açougueiro que portava. O indivíduo acatou a ordem. A vítima foi levada com muito sangramento para o Hospital Risoleta Neves com dois cortes na cabeça, além de outros nove espalhados pelo corpo, incluindo o tórax, peito e costas.

O agressor também foi atendido: durante o ataque, ele se cortou duas vezes na mão.

Foram apreendidas a faca utilizada no crime, além da motocicleta da vítima. O autor foi detido e levado para a Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (DOPCAD).

O caso

A polícia apurou com os envolvidos que os mesmos estavam bebendo cerveja e utilizando cocaína em um bar quando, por volta das 5h48, decidiram ir a uma boca de fumo no bairro Landi para comprar mais entorpecentes. Ao retornarem ao bar, o agressor notou que estava sem seu celular. Por essa razão, ele montou uma emboscada com a ajuda da namorada para 'surpreender' e matar o suposto ladrão do item.

À polícia, o adolescente agressor afirmou que, caso a vítima saia viva do hospital, ela será assassinada por ele.