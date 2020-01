A Polícia de Passos, no Sul de Minas, procura por uma dupla que usou máscaras da série espanhola 'La Casa de Papel' para invadir e assaltar um mercado. A ocorrência foi registrada nessa quarta-feira (15), mas as imagens foram divulgadas no último fim de semana.

Assista ao vídeo:

Imagens do circuito de segurança do comércio mostram o momento em que dois homens entram no local usando blusas de moletom cinza com capuz e máscaras do pintor Salvador Dalí, muito parecidas com as utilizadas pelos personagens da série. No vídeo também é possível ver que um deles está armado com uma faca.

Enquanto um suspeito fica no caixa, retira todo o dinheiro que está na gaveta e coloca numa sacola plástica, o outro abre o freezer e pega uma garrafa de refrigerante. Antes de sair eles reviram mais uma vez o caixa e não deixam para trás nem as moedas que caíram no balcão.

Não satisfeito em roubar o estabelecimento, a dupla também leva um cofre com doações recolhidas para o hospital do câncer da cidade.