Um homem de 37 anos foi socorrido em estado grave ao Hospital São Judas Tadeu após ser esfaqueado na barriga acidentalmente pelo próprio irmão. O caso aconteceu no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (2).

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois irmãos bebiam dentro de casa quando o mais novo, de 27 anos, que estava brincando com a faca, acertou a barriga da vítima. O corte foi tão profundo que as vísceras do homem ficaram expostas.

Ao ver a situação, o irmão e um amigo que estava no local acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles disseram que a brincadeira com a faca costumava ser comum entre eles, especialmente quando estavam embriagados.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.

